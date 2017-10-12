بعد حادثة طعن معلم بالسعودية.. طالب يضرب مدير مدرسة ويهشم وجهه

ضبطت شرطة منطقة حائل في المملكة العربية السعودية طالبا، يبلغ 14 عاما، عقب اعتدائه على مدير مدرسة متوسطة، ما أدى إلى إصابته بكسر في الأسنان ورضوض في منطقة الرأس.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للشرطة، أنه ورد بلاغ عن وقوع حادثة اعتداء على مدير مدرسة متوسطة في حي الملك عبدالله من قبل طالب، وفق موقع “أخبار 24”.

وكشف أن الطالب تسبب في إصابة المدير بكسر في الأسنان، ورضوض في منطقة الرأس، لافتا إلى أنه تم فتح بلاغ بالواقعة وتوقيف الحدث في دار الملاحظة لإحالته للنيابة.

ويذكر أن معلما سعوديا في العاصمة، الرياض، كان قد تعرض لاعتداء من قبل 3 مجهولين، حيث أقدم أحدهم على طعنه، مطلع الشهر الحالي، ما أدى إلى غضب كبير في المملكة.