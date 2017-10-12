“نكتة” تشعل عراكًا بالأيدي بين معلمتين سعوديتين وإصابتهما داخل مدرسة

أدّت “نكتة” أطلقتها إحدى المعلمات إلى نشوب خلاف تطور إلى عراك بالأيدي بين معلمتين في إحدى مدارس محافظة بلجرشي في المملكة العربية السعودية، تعرّضت على إثره المعلمتان لإصابات متوسطة، فيما شكلت إدارة التعليم لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبحسب صحيفة “مكة”، كشف مصدر في إدارة تعليم الباحة، أن الشجار نشب بين معلمتين في مدرسة خلال اجتماع للمعلمات أثناء الفسحة في الغرفة المخصصة لهن، ما نتج عنه إصابة كلتيهما، مرجعًا سبب الخلاف إلى أنه ربما كان بسبب نكتة ألقتها إحداهما، وأثارت ضحك بقية المعلمات.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي لتعليم منطقة الباحة محمد هضبان، أن إدارة التعليم أُبلغت بالحادثة، وأنها شكلت لجنة للتحقيق بملابساتها، ورفع تقرير للإدارة المعنية لإجراء اللازم.