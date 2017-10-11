السعودية تعلن مشاركتها في مناورات “الصمصام 6” في باكستان

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، مشاركة قواتها البرية مع نظيرتها الباكستانية في التمرين العسكري المشترك “الصمصام 6″، في باكستان “خلال الأيام القادمة”.

ويعد التمرين امتدادا لسلسلة من التمارين المشتركة بين القوات البرية السعودية والباكستانية تهدف إلى تطوير ورفع مستوى الكفاءة لدى القوات العسكرية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن “القوات البرية الملكية السعودية ستشارك خلال الأيام القادمة في التمرين المشترك الصمصام 6، مع القوات البرية في باكستان”.

ويهدف التمرين إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين، ورفع الجاهزية القتالية للقوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها الباكستانية.

ويشارك في التمرين عدد من الضباط والأفراد المؤهلين في مجال استخدام أساليب القتال الحديث في بيئات مختلفة، بحسب الوكالة.

ونفذت القوات السعودية والباكستانية تمرين “الصمصام 5″ في أبريل/ نيسان 2015، و”الصمصام 4” في أكتوبر/ تشرين الأول 2011.