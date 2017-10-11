تسجيل صوتي لحديث الأمير محمد بن سلمان مع والد أحد ضحايا محاولة اقتحام قصر السلام.. ماذا قال؟

تداولت وسائل إعلام محلية في المملكة العربية السعودية تسجيلاً صوتيًا أجراه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع والد الشهيد عبدالله السبيعي، الذي راح ضحية الهجوم على نقطة حراسة تابعة للحرس الملكي عند قصر السلام في جدة، وهو يقدم العزاء له.

وقدم الأمير محمد بن سلمان التعزية لوالد السبيعي، الذي رد بدوره على الأمير، بأنه يعتبر استشهاد ابنه “فرحة” كونه مات في سبيل الدفاع عن الوطن.

وشدد ولي العهد على والد السبيعي بقوله، إن استشهاد أبناء الوطن “يزيد عزيمتنا”، وأكد للسبيعي: “أبيك تعرف حاجتين، ثأر ولدك عندي، باخذه من كل متطرف وكل إرهابي بهالبلد، والشي الثاني اعتبرني واحد من عيالك”.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في بيان أن حارسين سعوديين قتلا بالرصاص وأصيب ثلاثة آخرون صباح يوم السبت، بعد أن قاد رجل سيارته نحو باب القصر الملكي في جدة وبدأ في إطلاق النار.

وقتل رجال الحرس الملكي المسلح الذي عرفه البيان بأنه سعودي الجنسية ويدعى منصور العامري (28 عاما).

ووقع الهجوم عند نقطة حراسة خارج البوابة الغربية لقصر السلام في جدة.