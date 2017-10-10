هذا ما قاله السعودي الذي اقتحم النيران بسيارته لإنقاذ محطة وقود من كارثة

كشف المواطن السعودي، الذي ظهر في مقطع فيديو بسيارته وقد أنقذ محطة وقود شمال الرياض من كارثة محققة، تفاصيل الواقعة.

وقال الرجل الذي يدعى سلطان بن محمد آل حزيم الرجباني، إنه حين كان في المحطة، اندلعت النيران في السيارة المتوقفة قرب مضخة البنزين، لافتًا إلى أن صاحب السيارة ترجل فورًا من سيارته ومعه طفل.

وأضاف، أن العمال حاولوا السيطرة على النيران بواسطة طفايات الحريق، لكن الأمر لم يفلتح، فابتعدوا عنها؛ ما اضطره للتدخل بسيارته ودفع السيارة المشتعلة إلى خارج المحطة، تجنبا لحدوث كارثة.

وأوضح، أنه لا شيء منعه من التصرف في مثل هكذا موقف كان بحاجة للتدخل السريع، متابعا أن سيارته تعرضت لحرق بسيط من الجانب الأيمن، وفق موقع “أخبار 24”.