شبهة جنائية في حريق “بناية جازان” بالسعودية.. وشكوك حول تورط الأب

كشفت شرطة جازان في المملكة العربية السعودية في تفاصيل جديدة حول الحريق الغامض الذي اندلع في بناية سكنية وأسفر عن مصرع 4 أبناء خنقًا، وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتحفظت الشرطة على الأم وتم إيداعها السجنَ، فيما تحفظت على الأب داخل المستشفى، بعد الاشتباه في أنه مَن قام بإشعال الحريق داخل الشقة.

وقال الناطق الإعلامي للشرطة، إنه وفي ظهيرة يوم الأحد توجه مندوبون من الخدمة الاجتماعية مع امرأة في العقد الرابع من عمرها إلى شقتها التي تقطنها مع أبنائها، على خلفية قضية عنف أسري، وحين وصلوا إلى هناك وطالبوها بفتح الباب أوعزت لأبنائها بعدم فعل ذلك، ورغم محاولات إقناعها من قبل المندوبين أصرت على عدم فتح الباب.

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وأوضح، أنه في أثناء ذلك، لاحظ المندوبون خروج دخان من تحت الباب، فقاموا بفتحه بالقوة ليفاجأوا بوجود عقبات من طاولات وغالونات ماء، في الوقت الذي تصاعدت فيه ألسنة اللهب.

وأدى الحريق إلى وفاة 4 أبناء (3 بنات وولد) وإصابة طفلين (بنت وولد) نجح الفريق بإنقاذهما، فيما أخرجوا أيضا الأب (البالغ 47 عامًا من عمره)، والذي وجد أيضا في الداخل.

وأحيلت الأم للنيابة العامة وأودعت السجن، فيما تم التحفظ على الأب في المستشفى، لوجود شبهة جنائية قوية في أنه من قام بإشعال الحريق.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام محلية تفاصيل مروعة حول الحادث، الذي تبين فيه أن الأطفال تعرضوا للخنق، كما وجدت جثثهم مكبلة ومجردة من ملابسها.