بالفيديو.. هذا ما قاله عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان عن أحد ضحايا محاولة اقتحام قصر السلام

وصف اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أحد شهداء حادثة الاعتداء على نقطة حراسات تابعة للحرس الملكي أثناء محاولة اقتحام فاشلة لقصر السلام في جدة بـ “البطل”.

وبحسب ما أظهره مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الفغم لذوي الشهيد: “هذا بطل جاهم بصدره ولا عطاهم ظهره، وقال: كلنا إخوانك وعيالك، والله إنه نزع من قلوبنا نزع” في تعبير منه عن الحزن الشديد له ولزملائه على فقد الشهيد.

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية صرَّح بأنه “عند الساعة الثالثة و25 دقيقة من فجر السبت الماضي تعرَّضت نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة من نوع هونداي، كان يقودها، وتحمل اللوحة رقم (ح ص ك 6081)”.

وأضاف “أنه تم التعامل معه على الفور من قِبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف؛ ما أدى لمقتله بمكانه نفسه في الحال “.