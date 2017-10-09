السعودية تعلن حوالي ألفي وظيفة إدارية جديدة للجنسين

أعلنت وزارة الخدمة المدنية في السعودية، اليوم الإثنين توفير 1890 وظيفة إدارية جديدة للجنسين من حملة الشهادات مافوق الثانوية العامة، داعية الراغبين إلى التقدم إليها عبر “نظام جدارة” وهو بوابة إلكترونية مخصصة للتوظيف الحكومي.

وأوضحت الوزارة المسؤولة عن توظيف السعوديين في الوظائف الحكومية، أن إجمالي عدد الوظائف التي يشملها الإعلان 1890 وظيفة، شاغرة منها 1590 وظيفة للرجال و300 وظيفة للنساء موزعة جميعها على المراتب الوظيفية من الثانية إلى التاسعة.

ودعت الوزارة الراغبين في شغل الوظائف، للتقديم على رابط الموقع الإلكتروني للوزارة (WWW.MCS.GOV.SA) والمتاح على مدار الساعة، حيث يفتح النظام للتقديم على وظائف الرجال بدءاً من يوم غد الثلاثاء إلى يوم السبت القادم، ووظائف النساء بدءاً من يوم الأحد القادم ولمدة خمسة أيام.

وتشمل الفئات المستهدفة بالإعلان، حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف، خريجي وخريجات المعاهد التخصصية، وخريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

كما تشمل خريجي وخريجات الدرجة الجامعية النظرية والعلمية، وخريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)، وخريجي وخريجات درجة الماجستير، وخريجي وخريجات درجة الدكتوراة.

وتشير آخر بيانات للهيئة العامة للإحصاء السعودية، إلى إرتفاع معدل البطالة إلى 12.7% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 12.3% نهاية العام الماضي.

وتستهدف السعودية خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول 2020، و7% في 2030؛ فيما تسعى إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

ورفعت المملكة منذ نحو 3 أعوام، من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين، المتزامنة مع انخفاض مداخيلها بسبب هبوط أسعار النفط الخام.