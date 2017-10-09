بالفيديو.. شرطة الرياض تلقي القبض على فتاة قادت سيارتها من فندق شهير

ألقت شرطة الرياض في المملكة العربية السعودية ،القبض على فتاة ظهرت في مقطع فيديو وهي تقود سيارة جيب ،وتخرج بها من أحد الفنادق الشهيرة في العاصمة.

وتمكنت الشرطة من الوصول إلى هوية الفتاة ،التي ظهرت في الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكرت مصادر أنه تم استدعاء الفتاة وولي أمرها ؛لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، بحسب صحيفة “سبق”.

وأعلن الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة ضبط الفتاة، مطالبًا بضرورة التقيد بالأنظمة وعدم القيادة قبل الحصول على الرخصة النظامية.

من جهتها، أكدت المديرية العامة للمرور أنها لن تسمح للنساء بقيادة السيارة قبل العاشر من شوال المقبل، موضحة أنها ستطبق النظام بحق الجهات التي قامت بنشر إعلانات عبر مواقع التواصل تدعو فيها النساء للتسجيل لتعلم القيادة في الأماكن العامة.

ودعا المتحدث الرسمي للمديرية إلى ضرورة التريث لحين صدور الإجراءات التي ستنظم عملية قيادة المرأة للسيارة.

بدوره، قال رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية ،الدكتور عبدالرحمن المعجل، أنها لم تمنح أي تراخيص لأي جهات للعمل في مجال تدريب النساء على القيادة.

وسبق أن أعلنت جهات عدة تقديمها خدمات تدريب النساء على القيادة الآمنة مقابل 40 ريالًا للساعة الواحدة و1200 ريال لـ30 ساعة تدريب، مع توفيرها لسيارة للتدريب.