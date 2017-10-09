سعودي يقاضي مقيمًا منذ أكثر من 8 سنوات لأنه “دهس نملة”

في واقعة فريدة من نوعها، أصر سعودي من محافظة عفيف على التمسك بدعوى قضائية رفعها ضد مقيم عربي قبل 8 سنوات، بسبب دهس الأخير نملة بشكل متعمد.

وعمد السعودي، الذي يدعى نصار المرشدي بحسب وسائل إعلام، على تجديد دعواه في محكمة أخرى بعدما رفضتها المحكمة العامة بعفيف.

وقال السعودي إنه سبق وتقدم بشكوى لدى مخفر الشرطة في محافظة عفيف عام 2009 ضد مقيم يعمل في أحد أسواق المحافظة، لقيامه بسحق نملة من النوع الكبير تحت حذائه بعنف، مضيفا أن شكواه أحيلت إلى المحكمة العامة لكنه فوجئ برفض القاضي تنفيذ طلبه باستدعاء المدعى عليه، وفق ما أورده موقع “أخبار 24”.

وطالب السعودي في دعواه بتطبيق النظام الشرعي بحق داهس النملة، معتبرا أن النملة “مخلوق من مخلوقات الله ولها حق على الخلق”، لافتا إلى أن القاضي رد على طلبه بأن يحضر “وكالة شرعية من ذوي النملة” حتى يستجيب لمطالبه ويستدعي المدعى عليه، مبينا في الوقت نفسه بأن القاضي رغم اعترافه بحق النملة لكنه رفض الدعوى.

وتسبب رد القاضي الذي طالب بحضور ذوي النملة بالصدمة للسعودي صاحب الدعوى؛ ما دفعه لمغادرة المحكمة.