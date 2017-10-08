بالفيديو.. الملك سلمان يصل الرياض قادمًا من روسيا

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الأحد، قادماً من موسكو بعد زيارة استمرت 4 أيام هي الأولى لملك سعودي إلى روسيا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين، لدى وصوله إلى مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، عدد من الوزراء والمسؤولين.

وبدأ العاهل السعودي، الأربعاء الماضي، زيارة إلى موسكو، تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشاد العاهل السعودي بالمباحثات المثمرة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، والتي تم خلالها الاتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد الملك سلمان عزم بلاده “على الدفع بالعلاقات مع روسيا إلى آفاق أرحب”، لافتاً إلى أهمية التعاون بين الجانبين لتحقيق استقرار في أسواق النفط.

وأضاف “لقد أثمرت جهود بلدينا في مجال البترول إلى التوصل لاتفاقية خفض الإنتاج، وتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين”.