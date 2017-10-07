معهد العلاقات الدولية بموسكو يقلد الملك سلمان “دكتوراه فخرية”

يمنح معهد العلاقات الدولية بموسكو، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، شهادة دكتوراه فخرية، تقديرًا لدوره في خدمة السلام والوئام، وتنمية وتعزيز العلاقات “السعودية – الروسية”.

وسيتم الاحتفال بمنح شهادة الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين في القاعة المخصصة لهذه الغاية في مقر معهد العلاقات الدولية في” يوغو زابادنايا” في العاصمة الروسية موسكو.

ويحضر الحفل الوفد السعودي المرافق لخادم الحرمين ،بالإضافة إلى مسؤولين وأكاديميين روس، على رأسهم رئيس المعهد، أناتولي توركونوف، ووزيرة التعليم الروسية، أولغا فاسيلييفا.

وبانتهاء مراسم منح الملك سلمان شهادة الدكتوراه الفخرية من المعهد، تكون الزيارة التاريخية لأول ملك سعودي إلى العاصمة الروسية قد اختتمت رسميًا.

و معهد العلاقات الدولية بموسكو من أهم المؤسسات التعليمية في روسيا ،ويحظى بسمعة عالمية في المجال الدبلوماسي والعلاقات الدولية.