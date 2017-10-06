بالصور.. الملك سلمان يلتقي 3 رؤساء في موسكو

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الجمعة، سلسلة لقاءات منفصلة مع ثلاثة رؤساء في مقر إقامته بالعاصمة الروسية موسكو.

واستقبل الملك سلمان رئيس جمهورية تتارستان رستم مينخانوفو ورئيس جمهورية أنغوشيا يونس بك بفكيروف، ورئيس جمهورية الشيشان رمضان قديريوف، وذلك في مقر إقامته بالعاصمة الروسية موسكو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس”.

وتناولت المباحثات التي أجراها العاهل السعودي مع الرؤساء الثلاثة مجالات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف القطاعات بالإضافة إلى بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في محاربة التطرف.

وجمهورية الشيشان إحدى جمهوريات روسيا الاتحادية، وتقع في شمال شرق منطقة القوقاز، فيما تقع تتارستان على السفوح الغربية لجبال الأورال الفاصلة بين آسيا وأوروبا، وهي وأنغوشيا كيانان فيدراليان في روسيا.