الملك سلمان: استقرار اليمن وسوريا يتطلب توقف إيران عن سياساتها التوسعية

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، إن معالجة أزمات اليمن وسوريا تتطلب “توقف إيران عن سياساتها التوسعية”.

وجاء ذلك في كلمة له خلال جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الروسي، ديميتري ميدفيديف، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة الروسية موسكو، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وأوضح الملك سلمان “أكدنا أن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وما تشهده من أزمات في اليمن وسوريا وغيرها، يتطلب توقف إيران عن سياساتها التوسعية والالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام الأعراف والقوانين الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.