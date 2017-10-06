السعودي الذي ظهر بصورة يعلم فيها زوجته القيادة يكشف السر وراء نشرها

أوضح الشاب السعودي فيصل بادغيش، والذي اشتهر بعد انتشار صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعلم زوجته القيادة بعد أيام من قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، سبب نشره الصورة.

وقال إنه نشرها ليظهر تأييده للقرار أمام العالم بأسره، مضيفا “كثير من المغردين اعترضوا على ظهور زوجتي بالصورة، وهو أمر حساس جداً حتى بالنسبة لي ، كوني من عائلة محافظة، لكن الصورة أقوى من ألف كلمة، وأعتقد أن التغريدة لم تكن لتنتشر عالميا لو كانت فقط مجرد كلمات”.

وبين أنه أراد أن يوجه رسالة من خلال هذه الصورة للسعوديات، حيث يجب ألّا تأخذهن الحماسة بالقيادة في الشوارع العامة قبل صدور الأنظمة، وأن يلتزمن بالتمرن في الأماكن الخاصة والمغلقة بشكل قانوني وآمن، وفق ما نقلته قناة “العربية”.

ولفت بادغيش إلى أن الهدف هو تشجيع المواطنين الرجال على مشاركة نسائهم ومعاونتهن إن كن يحتجن للتدريب، بما يكفل لهن التدرب بشكل قانوني وآمن. وتابع: “أنا سعيد جداً بمعرفتي لتغريدات الكثير من الذين تشجعوا للفكرة”.

ولفت إلى أن من أساؤوا له بسبب تصرفه تمت محاسبتهم وفق القانون، شاكرا جميع من تفاعل معه ودعمه.