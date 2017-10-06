“التجارة” السعودية تصادر اكسسوارات جوالات ذات مدلولات سياسية (صورة)

أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن مصادرتها اكسسوارات هواتف جوالة، تحمل صورا لشخصيات ذات مدلولات سياسية، من بينهما صور الرئيس العراقي “صدام حسين”.

وأكد المتحدث الرسمي باسم “التجارة”، عبدالرحمن الحسين، أن الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع توزيع صور أو شعارات ذات مدلولات سياسية أو حزبية، وفق موقع “أخبار 24”.

ولفت عدد من الناشطين عبر موقع التواصل “تويتر” إلى وجود العديد من المحلات التجارية والبسطات تبيع “كفرات” جوالات تحمل صورا لشخصيات سياسية مثل “صدام حسين” و”جيفارا”، كما لفتوا إلى أنّ بعض محلات زينة السيارات تبيع ملصقات مماثلة.