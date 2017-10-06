مصدر يكشف تفاصيل جديدة عن الرضيع المفقود في السعودية (صورة)

كشف مصدر في مستشفى الملك سلمان في العاصمة السعودية، الرياض، أن الرضيع المفقود الذي انتشرت صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل العثور عليه قرب أحد المساجد وبجانبه حقيبة ملابسه، موجود حاليا في المستشفى، وسيتم تحويله إلى الشؤون الاجتماعية.

وأضاف، بحسب صحيفة “عكاظ”، أن الفحوصات التي أجريت للرضيع البالغ من العمر 3 أشهر كشفت عن خضوعه لعملية ختان، لافتاً إلى أن مثل تلك الحالات كانت تحول لمستشفى الملك سعود. فيما تنتظر المستشفى انتهاء الشرطة من إعداد محضر بحالة الطفل لتسليمه للشؤون الاجتماعية.

يذكر أنه تم العثور على الطفل قرب أحد مساجد الرياض قبل أسبوعين، فيما كثرت التكهنات حول سبب وجوده هناك، والتي رجحت أنه مخطوف من أسرته، إلا أنه لم يتم تقديم أي بلاغ في الواقعة إلى حد اللحظة.