لأول مرة.. فرقة الباليه الروسية الشهيرة تحط رحالها في السعودية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن فرقة الباليه الروسية الشهيرة (فرقة مسرح البولوشوي) ستحط رحالها في السعودية للمرة الأولى في تاريخها وتقدم عرضاً على أحد المسارح ضمن اتفاق ثقافي روسي سعودي.

وأكد الوزير لافروف أنه تم “تنسيق برنامج التبادل الثقافي بين البلدين (روسيا والسعودية). ووفق هذا البرنامج، ستتوجه في القريب العاجل الفرقة الموسيقية لمسرح “ماريينسك” والفرقة المسرحية لـ”المسرح البولشوي” إلى السعودية والفرق الروسية الأخرى”.

ولم يحدد الوزير بحسب ما نقلت عنه وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، موعداً لوصول الفرقة للسعودية وما إذا كان ذلك في وقت قريب. فيما لم يصدر أي تعليق أيضاً من الجانب السعودي عن تفاصيل برنامج التبادل الثقافي بين البلدين.

وفرقة “البولشوي” المسرحية هي إحدى أكبر وأعرق فرق الباليه في العالم، إذ تقدم فيها مجموعة من الفتيات والفتيان عروضا لرقصات الباليه المختلفة على أنغام الموسيقى، وتعد “بحيرة البجع” أشهرها.

وأنشأت السعودية العام الماضي هيئة الترفيه الحكومية التي نظمت منذ ذلك الحين الكثير من الفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية التي ظلت محظورة لسنوات طويلة، لكنها ما زالت ملتزمة ببعض الضوابط المحافظة فيما يتعلق بالاختلاط بين الجنسين وظهور الفتيات على المسارح.