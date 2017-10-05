لأول مرة في “جامعة الإمام” السعودية.. امرأة في منصب “عميد”

وجه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية، الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، اليوم الخميس، بتكليف الدكتورة موضى إبراهيم سليمان الدبيان، بعمادة مركز دراسات الطالبات بالجامعة.

وبحسب الجامعة فإن هذا التوجيه يأتي للمرة الأولى في تاريخها، حيث لم يحدث أن تولت امرأة هذا المنصب سابقا، وأوضحت في بيان رسمي، أن العميدة الدكتورة موضى، تعد من الكفاءات المتميزة التي أسهمت في تطوير الكثير من المجالات التي تهم الطالبات في العملية التعليمية والإدارية.

وأشارت إلى أن عميدة مركز الطالبات الجديدة، كانت تشغل منصب وكيلة عمادة القبول والتسجيل، الأمر الذي ساهمت من خلاله في تطوير أساليب القبول والتسجيل بالجامعة.