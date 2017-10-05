بالفيديو.. لحظة وفاة الداعية القرشي في السعودية فور انتهائه من صلاة الجماعة

جذب مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لوفاة الدكتور خالد بن عبدالله القرشي، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة أم القرى وإمام مسجد حي العوالي في مكة المكرمة، نسب مشاهدة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوفي القرشي قبل يومين بعد أداء صلاة العصر في المسجد، حيث أنهى الصلاة وجلس في محراب المسجد ليسقط على جانبه الأيسر ويفارق الحياة وسط فجأة وذهول المصلين الذين تجمعوا حوله في محاولة لإسعافه.

وأشاد أصدقاء وزملاء وطلاب القرشي، بمستواه العلمي في الشريعة الإسلامية وأخلاقه في التعامل مع الناس، مقدمين تعازيهم في وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية.