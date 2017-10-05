من موسكو.. العاهل السعودي يطالب إيران بالكف عن التدخل في الشرق الأوسط

أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن العاهل السعودي الملك سلمان قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء اجتماعهما في الكرملين اليوم الخميس إن على إيران الكف عن التدخل في الشرق الأوسط.

كما نقلت الوكالة عن الملك سلمان تأكيده أن أمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار والأمن في اليمن.

وأضاف أن ذلك “يستوجب التزام إيران بالكف عن تدخلاتها في شؤون المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار فيها”.

وفي سياق متصل قال العاهل السعودي إنه “يجب الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه، كما يجب إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة البلاد”.

ويقوم العاهل السعودي بزيارة تاريخية إلى روسيا، يبحث خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين، الأوضاع الدولية والإقليمية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.