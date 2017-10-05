القبض على رجل اختطف طفلًا وجرده من ملابسه في السعودية

تمكنت الدوريات الأمنية في محافظة الدلم جنوب الرياض في المملكة العربية السعودية من إيقاف شخص تورط في جريمة اختطاف طفل يبلغ من العمر 14 عاما، فيما أحالته إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وفي التفاصيل، أقدم الجاني على اختطاف الطفل وأركبه في سيارته عند أحد المستشفيات بمحافظة الخرج، وانطلق به إلى منطقة بين الخرج والدلم، قبل أن يجرده من ملابسه ويقدم على تصويره.

وبحسب موقع “أخبار 24″، اضطر الجاني إلى المرور على نقطة تفتيش، فاستنجد الطفل برجال الأمن، وحاول الخاطف الهرب من النقطة، لكن الدوريات الأمنية لاحقته وأوقفته.

وبعد إيقاف الخاطف من قبل الشرطة تبين أنه في حالة غير طبيعية، وأحيل إلى الجهات المختصة تمهيدا لعرضه على النيابة العامة.