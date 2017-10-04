الملك سلمان يصل موسكو في زيارة تاريخية (صور وفيديو)

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى العاصمة الروسية موسكو، مساء اليوم الأربعاء، في زيارة توصف بالتاريخية.

وتقدم مستقبلي الملك سلمان، في مطار فنوكوفو، جنوب غرب موسكو، دميتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

وأعرب الملك سلمان، عقب وصوله موسكو، عن أمله في أن تحقق زيارته إلى روسيا تعزيزا للعلاقات الثنائية، وخدمة الأمن والسلم الدوليين.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم، في تصريحات له، إن بلاده والسعودية ستوقعان اتفاقيات لاستثمار مشترك تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار أثناء زيارة العاهل السعودي.

فيما قال بيان للديوان الملكي السعودي، صدر في وقت سابق اليوم، إن الملك سلمان، سيلتقي خلال الزيارة “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعددًا من كبار المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

ولم يذكر بيان الديوان مدة الزيارة التي توصف “بالتاريخية”، لكن وكالة “نوفوستي” نقلت عن مصدر روسي إن الملك سلمان سيقضي 4 أيام في موسكو.

وأصدر العاهل السعودي أمرًا أناب بموجبه “ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان) بإدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب” خلال فترة غيابه عن المملكة.

ومن المرتقب أن تتصدر أجندة القمة المرتقبة بين الزعيمين السعودي والروسي، العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية، سواء على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما قطاع الطاقة، أو على صعيد القضايا الإقليمية والدولية، وخصوصًا الأزمة السورية.

وقال الكرملين، في وقت سابق اليوم، إنه من المتوقع أن يكون التعاون العسكري التقني مطروحًا على أجندة اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي، والملك السعودي. ‎