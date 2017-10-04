الأمن السعودي يحاصر متشددين في حي الرمال بالرياض (فيديو وصور)

فرضت قوات سعودية متخصصة بمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، حصاراً على مجموعة من المتشددين شرق وغرب العاصمة الرياض.

ولم يصدر عن وزارة الداخلية السعودية أي تعليق رسمي.

وتناقل ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر ما قالوا إنها سيارات شرطة تداهم “وكرا للإرهابيين” شرق الرياض.

وشوهدت أعمدة دخان أسود تتصاعد من موقع قريب من مكان تواجد السيارات الأمنية.

وذكر أحد النشطاء أن “أحد المطلوبين الإرهابيين فجر نفسه أثناء حصار قوات الأمن”.

عاجل ومهم :#امن_الدولة_يضرب_بيد_من_حديد

ويحاصر ارهابيين بغرب وشرق الرياض pic.twitter.com/QAxnI38AtF — جوال وطني- السعودية (@JawalWatani) October 4, 2017