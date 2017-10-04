بالفيديو.. قناة بداية تعلن عن انطلاق الموسم السابع من “زد رصيدك”

أعلنت قناة بداية في المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، عن انطلاق الموسم السابع من برنامجها “زد رصيدك”، بحسب مواقع محلية.

ويشارك في الموسم السابع من البرنامج 24 متسابقًا من الخليج ودول غربية، ويتخلله العديد من الفقرات المسلية والدينية والثقافية التطويرية والمسابقات الحماسية.

ومن أبرز الشخصيات في برنامج زد رصيدك 7 على قناة بداية هذا الموسم، الشاب محسن بن تركي، وهزاع بن سمرة، وغازي المطيري، ومحمد الفلاح، وعبدالقادر الشهراني وغيرهم.

ويعد برنامج “زد رصيدك” على قناة بداية من أشهر البرامج الواقعية عربيًا والأضخم على مستوى العالم، ويهتم بثقافة الكسب والتوفير ويهدف لاستخراج أوجه جديدة بالإعلام وتنمية المواهب الشابة.

وتمتد فترة البرنامج 100 يوم على القناة، حيث يتم بثه من العاشرة صباحا وحتى الواحدة صباحا.

وتأتي انطلاقة البرنامج بعد إعادة بث قناة بداية قبل نحو شهرين، والتي تم إيقاف بثها مسبقًا بعد رصد عدة مخالفات لها.