ماذا تعلم الوزير سعود القحطاني من الأزمة الخليجية؟

شارك المستشار بالديوان الملكي السعودي برتبة وزير سعود القحطاني، في نقاش متداول في موقع تويتر بين نشطاء خليجيين يقدم كل منهم ما يعتقد أنه تعلمه من أزمة قطر.

عزمي بشارة بالحاكم الفعلي في دولة قطر.

وقال القحطاني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “#تعلمت_من_الأزمة_الخليجيه في 2013-2014 أنه لايمكن أن يأخذ أحدًا بأي كلام من السلطة القطرية ما لم يصدر من حاكمها الفعلي عزمي بشاره“.

وأضاف في تغريدة أخرى اليوم الأربعاء “لو سأل أحدهم تنظيم الحمدين ماذا #تعلمت_من_الأزمة_الخليجية في 2017؟ لأجاب: أن المال والمرتزقة لايصنعان مجدًا ولا يحفظان أمنًا ولايرعيان وطنًا.

وكتب في تغريدة أخرى “لو سأل أحدهم قذافي الخليج ماذا #تعلمت_من_الأزمة_الخليجية؟ لقال: كلمة من مواطن في الدفاع عن وطنه خير من مليارات صرفتها على النائحة المستأجرة”.

ويعمل القحطاني مستشارًا في الديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير ومشرفًا عامًا على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية.

وفي خانة التعريف بنفسه على حسابه بـ “تويتر” كتب القحطاني هذا “حساب شخصي لا يمثل إلا وجهة نظري الشخصية”.