إلقاء القبض على 5 سعوديين ارتكبوا 90 جريمة سرقة

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض في المملكة العربية السعودية القبض على عصابة تضم 5 سعوديين، تورطوا بتكسير زجاجات السيارات المتوقفة وسرقة محتوياتها.

وقال الناطق الإعلامي للشرطة، بحسب موقع “أخبار 24″، إن الشرطة تلقت عدة بلاغات من أصحاب مركبات، تفيد بتعرض سياراتهم أثناء توقفها لاعتداء وتكسير زجاجها من قبل مجهولين وسرقة محتوياتها، وإثر البلاغات تم التحري وتتبع الجناة وضبطهم.

وأوضح أن الشرطة تمكنت من تحديد هوية المشتبه بهم، وهم 5 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، أقروا في التحقيقات بارتكاب 90 جريمة سرقة، حيث جاءت اعترافاتهم مطابقة للبلاغات المسلجة، فتم التحفظ عليهم وإحالتهم للنيابة العامة.