تفاصيل جديدة في حادثة سعودية قادت سيارتها بجدة وتسببت بمصرع قريبها

ذكرت مصادر في المملكة العربية السعودية أن المواطنة الخمسينية التي تعرضت لحادث مروري، يوم الاثنين، أثناء قيادتها السيارة على طريق “هدى الشام” الواقع بين جدة ومكة، وأدى إلى إصابتها ومصرع مرافقها، كانت تقود سيارة من نوع لكزس 2016 على الطريق.

وكشفت المصادر أن المواطنة ارتطمت بشاحنة قلاب يقودها سائق باكستاني الجنسية، لافتة إلى أنها أصيبت نتيجة الحادث إصابات بالغة، إضافة إلى مصرع قريب لها كان برفقتها، وهو أردني الجنسية ويبلغ 13 عاما.

وتم إسعاف المواطنة إلى مستشفى خاص وسط جدة، فيما نقلت جثة مرافقها لمستشفى الملك فهد.

وأكدت المصادر، أنه تم توقيف سائق الشاحنة حتى انتهاء التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وقال مصدر بمرور جدة: “إن الحادثة سيتم التعامل معها كقضية مرورية، ولأن السيدة لا تحمل رخصة قيادة وغير مصرح لها بالقيادة، فإنه سيتم تغريمها ما بين 500 و900 ريال”.

فيما ذكرت صحيفة “المدينة” أن السيدة مسجل باسمها 27 سيارة من مختلف الأنواع، آخرها لكزس 2015، وأن السيارة التي كانت تقودها وقت الحادث ليست ملكها.