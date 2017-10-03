ملفات إقليمية ودولية على أجندة زيارة الملك سلمان المرتقبة إلى موسكو

ذكر المكتب الصحفي للكرملين الثلاثاء، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيبحث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارته المرتقبة إلى موسكو غدا الخميس، الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على حل الصراعات في المنطقة.

وأضاف “من المتوقع إجراء تبادل دقيق للآراء بشأن القضايا الدولية، وسيولي اهتماما خاصا للأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على حل حالات الصراع في المنطقة”.

وأبدت مصادر روسية في الكرملين، ترحيبها بتقييم الملك سلمان لزيارته المقررة لروسيا، وأكدت أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لاستقباله.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه دعوة مفتوحة إلى العاهل السعودي لزيارة روسيا.

وذكرت تقارير إعلامية، أن خادم الحرمين أبلغ منذ أبريل/نيسان الماضي، أثناء لقائه رئيسة الغرفة العليا للبرلمان الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إنه أصدر تكليفًا بالتحضير لزيارته موسكو.

وأضافت المصادر أن عديداً من الملفات الإقليمية والدولية على أجندة الزيارة الملكية السعودية بدءًا من الأزمة القطرية، التي تعتبر السعودية طرفاً أساسياً فيها، إلى الخلافات القائمة في علاقات الدول الخليجية مع إيران، وأكدت المصادر “لذلك أصبح التباحث في هذه الملفات، وغيرها من القضايا الشائكة مع الرياض على أعلى مستوى، أمرًا ملحًا”.

وفي الجانب الاقتصادي، ذكر بيان صدر عن الرئاسة الروسية الثلاثاء، أن أجندة الاجتماع بين الزعيمين السعودي والروسي ستشمل مسائل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مضيفا أن الرئيس الروسي والعاهل السعودي سوف ينظران في الخطوات المشتركة الممكن اتخاذها من أجل تعزيز التعامل الثنائي بين موسكو والرياض في مجالات التعاون العسكري-التقني والتجارة والاقتصاد والاستثمارات والثقافة، فضلا عن المجال الإنساني.

ومن المتوقع أن تتوج زيارة الملك سلمان إلى روسيا التي توصف بالتاريخية، بتوقيع حزمة من الاتفاقيات، التي تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.