السعودية وفرنسا في مناورات عسكرية تركز على الحروب الجبلية (صور)

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات تمرين “الريك2” الذي يجمع وحدات من القوات البرية الملكية السعودية بنظيرتها الفرنسية من خلال تمرين مختلط يركز نشاطه في عمليات الحروب الجبلية، وذلك في مركز الحرب الجبلية الخاص بالطائف غرب السعودية.

وأوضح قائد التمرين العقيد الركن بالقوات السعودية فواز بن محمد العصيمي أن التمرين “يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والمفاهيم فيما يتعلق بالعمليات باستخدام كافة الإمكانات المتاحة والمتوفرة”، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وبين أنه “سيتم التدريب على العمليات الهجومية والعمليات الخاصة بمساندة طيران القوات الجوية وطيران القوات البرية مع التركيز على جميع المهارات في البيئة الجبيلة”.

وبين أن تمرين “الريك2” هو امتداد للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية متمثلة بوحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة من مركز الحرب الجبلية الخاص والقوات الخاصة الفرنسية.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل حول مدة التمرين وحجم القوات المشاركة به.

يذكر أن هذا التمرين يأتي بعد 4 سنوات من فعاليات تمرين “الريك1” الذي شاركت فيه قوات البلدين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.