هل تطبق السعودية شرط فحص الحمض النووي على طالبي الهوية الوطنية؟

كشفت الهيئة السعودية لحقوق الإنسان أن الحكومة السعودية تتجه إلى تطبيق شرط فحص الحمض النووي (DNA) على المتقدمين للحصول على الهوية الوطنية.

وقالت الهيئة في تقريرها السنوي إنها انتهت وأبدت رأيها في الدراسة مع عدد من الجهات الحكومية المختصة، وهي خطوة تبدو مدفوعة بتزايد الشكاوى المتعلقة بالهوية والجنسية.

ونقلت صحيفة “الحياة” السعودية، اليوم الثلاثاء، عن الهيئة قولها إنها تلقت العام الماضي 342 شكوى متعلقة بهذا النوع من القضايا.

وانطلقت في السعودية دعوات إلى تطبيق فحص الحمض النووي لتنظيم عملية منح الهوية الوطنية. وفي العام الماضي، طالبت دراسة محلية بإصدار قرار مُلزم يشترط إجراء فحص الحمض النووي للأطفال مجهولي الأبوين والمفقودين والتائهين المسجلين في مراكز رعاية الأطفال، ومقارنتها بنتائج فحوص الحمض النووي للآباء والأمهات الذين فقدوا أطفالًا، وكذلك طالبي الهوية الوطنية والجنسية السعودية، ومن هم خارج المملكة.

وكانت هيئة كبار العلماء -أكبر مؤسسة دينية في المملكة- وافقت على استخدام فحص الحمض النووي في مسألة إثبات الهوية ومنح الجنسية السعودية، وعملية إثبات النسب.

وفي العام الماضي، بدأت السعودية دراسة اعتماد تقنية تحليل الحمض النووي للبت في نسب 853 طفلًا لآباء سعوديين أنكروا إنجابهم من أمهات أجنبيات.