قبيل زيارة الملك سلمان لروسيا.. الكرملين يشيد بدور السعودية في المنطقة

أشاد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بموقع ودور المملكة العربية السعودية في العالم العربي، وفي الشرق الأوسط.

وأعرب الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن تقدير موسكو العالي لاتصالاتها التقليدية مع الرياض، خاصة في وقت تجري فيه تحضيرات لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا الخميس المقبل.

واعتبر بيسكوف أن هذه العلاقات “مكتفية بذاتها” وتمثل مسارا مستقلا في سياسات روسيا الخارجية، انطلاقا من المكانة بالغة الأهمية التي تشغلها المملكة العربية السعودية في المنطقة والعالم العربي برمته، مشددا على أن العلاقات مع الرياض لن تتأثر بالاتصالات الروسية الإيرانية.

وأكد الناطق باسم الكرملين، أن تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية غير موجه ضد أطراف أخرى، قائلا إنه لن يلحق أي ضرر بالعلاقات الروسية الإيرانية، لأن هذين المسارين متوازيان.

وأكد بيسكوف، ردا على سؤال بشأن أهداف زيارة الملك سلمان إلى روسيا، أن آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين واسعة جدا، مشيرا إلى أن كلا الجانبين يعبّران حاليا عن إرادة سياسية من أجل الإسهام في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول آفاق تطوير التعاون في مجال الأعمال، “إن الاحتمالات واسعة جدا، والإمكانات بعيدة كل البعد عن الكشف عنها”.

ويظهر الجانبان الآن إرادة سياسية قوية لتعزيز وتنمية الاتصالات التجارية والتي يمكن مناقشتها بالتفصيل خلال زيارة خادم الحرمين لروسيا.

مشاريع في مجال الطاقة

وفي الأثناء، كشف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، عن أن موسكو والرياض ستوقعان مذكرة تفاهم الأسبوع الجاري لتأسيس صندوق مشترك بقيمة مليار دولار لتنفيذ مشاريع في مجال الطاقة في كلا البلدين.

كما كشف الوزير الروسي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، عن خطط لتوقيع مذكرتين بين البلدين الأسبوع الجاري، الأولى بين شركة “أرامكو” السعودية وشركة “سيبور” الروسية بشأن إنشاء شركة مشتركة في مجال الصناعات الكيميائية.

والثانية، مذكرة للتعاون بين شركة “غازبروم نفط”، الذراع النفطي لعملاق النفط “غازبروم”، و”أرامكو” للنفط في إطار مركز للبحث العلمي والتقني.

وسيضاف صندوق الطاقة الجديد لصندوق استثماري آخر مشترك بين البلدين بقيمة 10 مليارات دولار، لتمويل مشاريع مختلفة في روسيا.

ويأتي توقيع المذكرتين على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا الخميس المقبل، واجتماع القمة المقرر بينه وبين الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين، حيث من المخطط توقيع حزمة واسعة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين.

وكان وزير الطاقة الروسي، قد أعلن يوم الاثنين، أنه يخطط للقاء نظيره السعودي خالد الفالح في موسكو هذا الأسبوع، على هامش “أسبوع الطاقة” الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء.

وقال نوفاك للصحفيين: “غدا سألتقي الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز حسين عادلي، وسيكون هناك كثير من اللقاءات الأخرى، من بينها لقاء مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح”.

وتستضيف موسكو عددا من منتديات الطاقة هذا الأسبوع يحضرها وزراء ومسؤولون تنفيذيون عالميون بقطاع النفط والغاز.