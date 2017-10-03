الإطاحة بضابطة في الأمن اللبناني لإعجابها بتغريدة مسيئة للسعوديات

خسرت المقدّم المهندس سوزان الحاج (وهي أول ضابطة تنضمّ إلى صفوف قوى الأمن الداخلي في لبنان) منصبها ،كرئيس لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، وتعيين ضابط آخر مكانها، على خلفية تناقل صورة تظهر وضعها إشارة إعجاب (like) على تغريدة ساخرة من السماح للسعوديات بقيادة السيارة.

وأثارت الواقعة جدلا في لبنان خصوصا أن الإعجاب المذكور تمت إزالته بعد وقت قصير، فيما غردت السيدة الضابط داعمة للقرار الملكي السعودي بمنح المزيد من الحقوق للمرأة.

فصل المقدم ​سوزان الحاج مديرة مكافحة جرائم​ المعلوماتية وتعيين الرائد ألبير خوري خلفاً لها .. يُذكر أنها أُعجِبت بتغريدة شربل خليل السوقية pic.twitter.com/bwDNNK9XbY — شريف حجازي (@sharif_hijazi) October 2, 2017

وأشار موقع تلفزيون “mtv” اللبناني ،مساء أمس، إلى أن التحقيق مع المقدّم الحاج مستمرّ على خلفية هذه القضية، وكشف أن الحاج تقدّمت بشكوى قبل أربعة أيام تحت عنوان “اختلاق جرائم وفبركة أحداث”.

وتقول الضابط المقدم الحاج في شكواها، إنها اعتقدت في البداية أن تغريدة المخرج شربل إيجابية فضغطتُ على like، وعند الانتهاء من القراءة لاحظتُ أن الموضوع سلبي فمسحت الـ “like” ،وجرى ذلك خلال ثانية، معتبرة أن المدعو زياد عيتاني قام بأخذ الـ”screenshot” المتضمّنة تغريدة خليل مع علامة الإعجاب من حسابها قبل إزالة الـ”like”، وخطّط لنشرها في اليوم الثاني في وقت الذروة لقراءة “تويتر”، بهدف فضحها من خلال الترويج لها ونشرها وتداولها.

من جهتها اعتبرت صحيفة النهار اللبنانية أن الإطاحة بالحاج تمت لخلافات بينها والمدير العام لقوى الأمن اللبنانية اللواء عماد عثمان.