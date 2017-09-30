السعودية.. أنباء عن تعيين هيا العواد وزيرة للتعليم خلفًا للعيسى

تواردت أنباء عن توجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى تعيين الدكتورة هيا العواد، وزيرة للتعليم خلفا للدكتور أحمد العيسى.

وإذا ما تم تعيين العواد، فستكون المرة الأولى في تاريخ المملكة التي تعين فيها امرأة بمنصب وزاري.

ولم يتسن لـ “إرم نيوز” التأكد من مصادر رسمية من دقة الأنباء التي نقلها ناشطون على لسان مقربين من دائرة صنع القرار في المملكة.

وتشغل العواد حاليا منصب وكيل وزارة التعليم، وتأتي أنباء تتحدث عن التوجه لتعيينها وزيرة، في ظل أزمات متتالية تواجهها الوزارة.

وأشعل وزير التعليم السعودي، أحمد العيسى، السبت، جدلاً واسعاً في المملكة بعد أن وصف كاتبًا ومعلمًا سابقًا بألفاظ “النذالة” و”الخسة”، في مقال رأي نُشر بإحدى الصحف المحلية في ردٍ من الوزير على مقال سابق للكاتب انتقد فيه الوزير وعمل وزارته.

وأثار المقال ردود فعل انتقدت العيسى ووصلت حد المطالبة بإقالته من منصبه.