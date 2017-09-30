بعد ضبط مهدد النساء.. النيابة السعودية تلاحق مواطنًا هدد مؤيدي قيادة المرأة للسيارة

أصدرت النيابة العامة السعودية أمراً بالقبض على مغرد عبر موقع “تويتر” وصف كل مؤيد لقرار قيادة المرأة للسيارة بـ “الديوث” الذي يجب أن يقتل.

ويأتي ذلك بعيد القبض على شاب هدد في مقطع فيديو بالاعتداء على النساء.

وتوعد مصدر في النيابة العامة برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب دعوات التحريض الذين لا يدركون خطورة ما يقترفونه بحق الآخرين.

وقال المصدر إن النيابة العامة لديها الإمكانات اللازمة البشرية والتقنية التي تدعم توجهها الجديد نحو حماية المجتمع وحفظ حقوقه، وفقا لموقع “سبق” السعودي.

كما أكدت النيابة العامة أنها لن تسمح لكائن من كان بالعبث بأمن الوطن والتحريض على الآخرين أو الاعتداء ومخالفة الأنظمة.

ورحب السعوديين بالأمر الذي أصدره الملك سلمان يوم الثلاثاء بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، لكن بعض المتشددين يعارضون القرار الذي وصف بأنه تاريخي.