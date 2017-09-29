جامعة الملك سعود في الرياض تجهز 4500 موقف لسيارات السيدات

أعلن مدير جامعة الملك سعود في السعودية، بدران بن عبدالرحمن العمر، تجهيز 4500 موقف لسيارات الطالبات، بعد القرار الملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وقال “العمر” في تغريدة على حساب الجامعة بموقع تويتر: “المدينة الجامعية للطالبات جاهزة لتطبيق القرار السامي الكريم بـ‫ #السماح_بقيادة_المرأة_للسيارة بأكثر من 4500 موقف للطالبات والمنسوبات”.

المدينة الجامعية للطالبات جاهزة لتطبيق القرار السامي الكريم ب #السماح_بقيادة_المرأة_للسيارة باكثر من ٤٥٠٠ موقف للطالبات والمنسوبات — بدران العمر (@RO_KSU) September 29, 2017

وكان حسام زمان، مدير جامعة الطائف، قد أصدر الأربعاء الماضي توجیھًا لإدارة التشغیل والصیانة في الجامعة والإدارات المختصة، بإعداد المخططات اللازمة لتھیئة مواقف للطالبات وعضوات ھیئة التدريس.

ووجه مدير الجامعة، وفقًا لصحيفة “عكاظ” السعودية، عمادة الدراسات الجامعیة بدراسة تقديم برامج إرشادية للطالبات حول قیادة السیارات، والأنظمة المرورية في المملكة.

وصدر قرار ملكي سعودي، الثلاثاء الماضي، يسمح للمرأة بقيادة السيارة، بعد عقود من المنع لأسباب دينية واجتماعية.