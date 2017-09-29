بعد السماح بقيادة السيارة.. شرط جديد في عقد الزواج بالسعودية 

تحوّلت خطبة فتاة سعودية إلى حديث في وسائل الإعلام، بعد أن اشترطت في عقد زواجها أن يتم شراء سيارة حديثة لها كجزء من مهرها، وعدم منعها من قيادتها.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للعقد المُوثَّق فيه هذان الشرطان، حيث يأتي ذلك بعد أيام من قرار وُصف بالتاريخي سُمح فيه للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء الماضي، أمرًا ملكيًا بمنح النساء رخص قيادة للسيارات بدءاً من العام المقبل، لتُنهي السعودية بذلك حظراً مفروضاً يعود إلى عقود.