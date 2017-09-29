بعد السماح بقيادة السيارة.. شرط جديد في عقد الزواج بالسعودية 

تحوّلت خطبة فتاة سعودية إلى حديث في وسائل الإعلام، بعد أن اشترطت في عقد زواجها أن يتم شراء سيارة حديثة لها كجزء من مهرها، وعدم منعها من قيادتها.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للعقد المُوثَّق فيه هذان الشرطان، حيث يأتي ذلك بعد أيام من قرار وُصف بالتاريخي سُمح فيه للمرأة السعودية بقيادة السيارة.
شراء السيارة وقيادتها شرطان جديدان في وثائق عقد زواج السعوديات .
.#الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة #القيادة #المرأة
. pic.twitter.com/iplaEgo5Xi
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 28, 2017
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء الماضي، أمرًا ملكيًا بمنح النساء رخص قيادة للسيارات بدءاً من العام المقبل، لتُنهي السعودية بذلك حظراً مفروضاً يعود إلى عقود.