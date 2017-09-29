بالفيديو.. اعتقال شاب هدد بالاعتداء على السعوديات إذا قدن السيارات

ألقت أجهزة الأمن السعودية القبض على شاب هدد بحرق سيارة أي امرأة تقود سيارتها بشوارع المملكة، بعد القرار الملكي الأخير الذي نص على السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وظهر الشاب في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتوعد “بحرق سيارة أي امرأة تتجول بسيارتها”.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقیة، العقید زياد الرقیطي، إنه “تم إلقاء القبض على الشاب بعد توجیه من أمیر المنطقة الشرقیة”.

وأضاف، أنه “تم إحالة الشاب العشريني للنیابة العامة لتقديمه للمحاكمة”.

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء الماضي، أمرًا ملكيًا بمنح النساء رخص قيادة للسيارات بدءاً من العام المقبل، لتُنهي السعودية بذلك حظراً مفروضاً يعود إلى عقود.