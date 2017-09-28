صحيفة بريطانية: التغيير في السعودية أسرع مما يدركه الغرب

اعتبرت صحيفة بريطانية بارزة أن التغييرات الراهنة في المملكة العربية السعودية، والتي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تسير بأسرع مما يدركه الغرب وأن تمكين المرأة وإعطائها حقوقها الكاملة هو الهدف الرئيسي لتلك الإصلاحات.

ووصفت صحيفة “ديلي تلغراف” ما يجري في السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بأنه شيء جيد وأن التغييرات الجارية تهدف إلى “تحديث المجتمع وليس تغريبه.”

وأشارت الصحيفة، في مقال نشرته اليوم الخميس، بعنوان :”السعودية تتغير أسرع بكثير مما ندركه نحن في الغرب”، إلى أن الأمير محمد هو الذي يدفع موجة التغيير، خاصة في ما يتعلق بالمرأة، لإدراكه أن عليها أن تلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد والمجتمع السعودي.

وقالت: “نظرا لتزايد عدد السكان السريع، وانفتاح الجيل الجديد على المجتمعات الأخرى، ونتيجة لانخفاض أسعار النفط، أدرك الأمير محمد بن سلمان ضرورة الاستعداد للغد وإلا فإن السعودية سيتم ابتلاعها في عصر المتغيرات.”

وأضافت الصحيفة أن “التغيير يسير بسرعة ورؤية 2030″، وأن هذه الرؤية هي الاعتراف بأن النساء النشيطات اقتصاديا يعتبرن ضرورة قصوى من أجل مجتمع واقتصاد صحي وأن تحقيق إمكانات المرأة السعودية الموهوبة هو أمر حيوي وأساسي من أجل مستقبل المملكة.