الكويتيات يحتفلن بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.. وهكذا يتأهبن لدخول المملكة

وجد القرار السعودي الرسمي التاريخي الذي سمح للنساء في المملكة بقيادة السيارة، صداه الواسع في الكويت التي تقود نساؤها السيارات منذ عقود، إذ تستعد الكويتيات لدخول المملكة بسياراتهن الخاصة، لا بل والانتقال منها لباقي دول الخليج، لاسيما الإمارات.

وقد انشغل الكويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ صدور القرار بين مهنئ لنساء المملكة، ومتفائل بفوائد اقتصادية واجتماعية للقرار، وبين من يرى القرار إيجابياً للكويت نفسها.

وبدءًا من يونيو/حزيران المقبل، عند تطبيق القرار بشكل فعلي، لن تضطر الكويتيات اللاتي يدخلن المملكة عبر معبر الخفجي شمال المملكة وجنوب الكويت، لترك سياراتهن في المعبر ومتابعة طريقهن بسيارات الأجرة، بل سيسمح لهن بقيادة سياراتهن في كل أرجاء المملكة وحتى الانتقال منها إلى باقي دول الخليج.

وكتب المشرف على حساب “العقل زينة‏” في موقع “تويتر” تغريدةً قال فيها “مبروك لبنات الكويت السماح للمرأة السعودية قيادة السيارة.. وداعا لضرورة وجود رجل (محرم) في السيارة”.

ونشرت إحدى الكويتيات بالفعل مخططاً للطريق الذي ستسلكه من الكويت إلى دبي عن طريق البر، وبسيارتها الخاصة التي لن تمنعها السعودية من قيادتها عند تطبيق الأمر السامي الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان مساء الثلاثاء.

ورغم أن تطبيق القرار لن يتم قبل منتصف العام المقبل، إلا أن المدونين الكويتيين تابعوا عزم ثلاث فتيات كويتيات الخروج من معبر النويصيب الحدودي بسياراتهن نحو السعودية دون أن يتم تأكيد ذلك رسمياً من إدارة المعبر الذي يزدحم بالكويتيين والسعوديين يومياً.

وكتب المغرد السعودي محمد بن سعود، معبراً عن تداعيات القرار على السعوديين والكويتيين الذين يقطنون المنطقة الحدودية “قيادة المرأة سوف تحل مشكلة أختي التي تعمل معلمة في الكويت وسكنها بالخفجي، كانت تقود السيارة في الكويت ولا تستطيع قيادة 10 كلم للمنزل عبر الحدود”.

واختار كويتيون آخرون تهنئة السعوديات بالقرار، وبينهم نواب في مجلس الأمة (البرلمان) ونخب ثقافية وكتاب وإعلاميون كويتيون معروفون.

وقالت الكاتبة الكويتية المعروفة، دلع المفتي في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” الذي حولته لما يشبه المنصة الإلكترونية للاحتفال بالقرار السعودي “يووووو هوووووووو مبروووووووك أقسم بالله فرحتي تكاد أن تفوق فرحتكم”.

وأضافت في تغريدة أخرى “أهلنا في #السعودية..شوي شوي علينا، قلوبنا لا تتحمل كل هذا الفرح.. عساكم بهذا البهجة دوما”.

ورد أحد المغردين الكويتيين على معارضي القرار بالقول “في السابق في الكويت كنا نستنكر قيادة المرأة وبعد مرور السنين يندر أن لاتجد منزلاً لاتوجد به امرأة تقود السيارة”.

وقال آخر “الكويت قبايل وحضر يقدن السيارة وأتحداك ترفع عينك عليها”.