حملة نسائية ساخرة من الرجال تستقطب الآلاف في السعودية

تستقطب حملة ساخرة من الرجال في السعودية، آلاف المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، والذين جذبهم وسم الحملة الذي يصور رجال المملكة في موقف يطالبون فيه الجهات المسؤولة بمنحهم بعض الصلاحيات، في إشارة نسائية تهكمية تذكر بمطالب نساء المملكة عبر عقود بمنحهن مزيداً من الحقوق.

وتتخذ الحملة من الوسم “#سعوديين_نطالب_بدخولنا_للمولات” عنواناً لها في ساحتها الرئيسية بموقع “تويتر” الذي يجمع ملايين السعوديين، وسبق أن شهد عشرات الحملات النسائية التي سعت خلالها نساء المملكة لمنحهن حقوقاً وصلاحيات تتمتع بها النساء في باقي دول العالم.

وجاء إطلاق الحملة بعد يوم واحد فقط من قرار سعودي رسمي يسمح للنساء بقيادة السيارات وإنهاء حظر استمر لعقود رغم الحملات الكثيرة والمطالب التي قدمتها السعوديات وكان كثير منها يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا تمنع القوانين السعودية الرجال من دخول المولات التجارية، لكن هدف من اطلقوا الوسم فيما يبدو الإشارة الساخرة لموقف رجال المملكة الذين عارضوا غالبية مطالب نساء بلادهم طوال سنوات ليتم تلبيتها بشكل رسمي.

وتظهر الحملة أيضاً من خلال آلاف التغريدات التي كتبت في وسمها، المكانة القوية التي باتت تتمتع بها المرأة في المملكة التي دخلت قبل أيام قليلة إلى ملعب كرة قدم لأول مرة بتاريخ المملكة بالتزامن مع منح النساء مزيداً من الصلاحيات والمناصب.

وكتبت صاحبة حساب “فولاذيه” على موقع “تويتر”، وهو حساب معروف بمساندته لمطالب نساء السعودية “#سعوديين_نطالب_بدخولنا_للمولات، ومين الديوثه اللي بترضى اخوها يتسكع بالمولات بدون محرم اذا ماتت الغيره فينا ذيك الساعه قل بدخل المول لحالي”.

وقالت مغردة أخرى “انتبه اخي هم لا يريدون حريتك بل حريه الوصول اليك خلك بالبيت واذا احتجت شي قول لاخواتك فهم اولى بخدمتك #سعوديين_نطالب_بدخولنا_للمولات”.

واكتفت مغردة ثالثة تكتب في الحساب “Mima” بالتعليق بثلاث كلمات فقط قائلةً “#سعوديين_نطالب_بدخولنا_للمولات لن تدخل المول” في إشارة صريحة لعبارة “لن تقودي” التي كان يرددها معارضو السماح للنساء بقيادة السيارة.

وأشارت المغردة “الجوهره” إلى موقف المحسوبين على تيار المحافظين الذين يقودهم رجال الدين، لتكتب في تغريدتها كلاماً مشابهاً لما كانوا يرددونه في معارضتهم لمطالب النساء “#سعوديين_نطالب_بدخولنا_للمولات دخول الشباب للمولات هو بداية ظهور الفتن والعياذ بالله لذلك صفوا بسطات لاحتياجاتهم على الرصيف”.

وغالبية التعليقات الساخرة على الوسم تستمد كلماتها ومعانيها من ردود معارضي مطالب النساء بمنحهن مزيداً من الحقوق، وكانت غالبيتها تدور آنذاك حول التحدي بعبارات “لن تقودي” و “لن تسقط الولاية” أو الاستناد لآراء رجال دين يستخدمون كلمات مكررة في كثير من تدويناتهم المعارضة لمطالب النساء مثل “فتنة” ” تقود إلى الحرام”.

وأنهت السعودية يوم الثلاثاء حظراً على قيادة النساء للسيارات، ضمن سلسلة تغييرات اجتماعية وثقافية واقتصادية تندرج جميعها تحت خطة طموحة لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط فقط، وتحمل عنوان “رؤية السعودية 2030” التي تتضمن خططاً جزئية لحل أزمات متفاقمة مثل البطالة والإسكان.