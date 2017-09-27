من هي فاطمة باعشن.. أول ناطقة رسمية بسفارة السعودية في واشنطن (فيديوغراف)

في خطوة غير مسبوقة، اختارت سفارة السعودية في الولايات المتحدة امرأة لتكون ناطقة باسمها.

فقد وقع اختيار المملكة على فاطمة باعشن، لتصبح متحدثة باسم سفارتها في واشنطن.

وبهذا القرار تكون باعشن أول سيدة سعودية تتولى هذا المنصب.

من هي فاطمة باعشن؟

حصلت فاطمة باعشن على درجة الماجستير في التمويل الإسلامي من جامعة شيكاغو، وتشتمل مجالات تركيزها على سوق العمل وتنمية القطاع الخاص وتمكين المرأة.

شغلت باعشن منصب مديرة في مؤسسة الجزيرة العربية في العاصمة الأمريكية، ومستشارة اجتماعية واقتصادية في مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب.

كما عملت مع وزارة العمل والاقتصاد والتخطيط بين عامي 2014 و2017، بالإضافة إلى عملها كمستشارة إستراتيجية للبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية.