السعودية تعتزم ضخ 18 مليار ريال لتطوير كورنيش جدة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن مشروع لتطوير كورنيش مدينة جدة يبلغ اجمالي الاستثمارات فيه 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، على مدى 10 سنوات، وضمن خطة تهدف إلى تطوير جدة لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة ومحافظة في العالم.

وأشار الصندوق السيادي السعودي، في بيان، أنه يجري الآن التخطيط لوضع حجر الأساس للمشروع الذي سيحول كورنيش جدة إلى ما يشبه مدينة سياحية، في الربع الأول من العام 2019، والذي من المزمع افتتاح المرحلة الأولى منه في الربع الأخير 2022.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في إيجاد أكثر من 36 ألف فرصة عمل.

ويقدر إجمالي مسطحات البناء في المشروع بأكثر من 5 ملايين متر مربع تتسع لأكثر من 58 ألف نسمة، وسيضم منطقة متاحف ومراكز للأنشطة الثقافية والاجتماعية وأخرى لأنشطة الأعمال والابتكار والنشاطات التجارية والتسوق.

وسيضم المشروع منطقة حدائق ومتنزهات ترفيهية ومنشآت رياضية، ومنطقة للضيافة والفنادق والمنتجعات، إضافة إلى منطقة الشاطئ والنشاطات البحرية والتنزه ومرسى للقوارب واليخوت الخاصة.

ويحتل صندوق الاستثمارات العامة السعودي المرتبة 13 على مستوى العالم بأصول يبلغ حجمها 183 مليار دولار أمريكي في يوليو/تموز الماضي، بحسب تقرير “SWF Institute”، المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية العالمية.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية بسبب انهيار أسعار النفط الخام في العام 2014.