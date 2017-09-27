“أرامكو” تبدأ تجارة النفط الخام غير السعودي

قالت مصادر مطلعة إن الذراع التجارية لشركة “أرامكو” السعودية الحكومية ستبدأ تجارة النفط الخام غير السعودي، لإمداد مشروعاتها المشتركة العالمية في الأساس وسط مساعي المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، لتعظيم الأرباح.

يأتي هذا التوسع في الوقت الذي تعمل فيه “أرامكو” على تعزيز قيمتها قبيل الإدراج المرتقب لما يصل إلى خمسة في المئة من أسهمها في واحدة أو أكثر من البورصات العالمية في العام المقبل، فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي على مستوى العالم.

تأسست شركة “أرامكو” لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة) في 2012 لتسويق المنتجات المكررة وزيوت الأساس والبتروكيماويات السائبة. وقالت المصادر إنها ستتوسع في تجارة الخام لإمداد مشروعات “أرامكو” العالمية المشتركة بالأساس مثل مصفاة “موتيفا” في الولايات المتحدة و”إس-أويل” في كوريا الجنوبية. واشترطت المصادر عدم ذكر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.

وأوضحت المصادر أن مشروعات “أرامكو” في الخارج تشتري نسبة محددة من النفط الخام غير السعودي لأسباب تتعلق بالأسعار ومواصفات الخام الأفضل.

وأصبحت مصفاة “موتيفا”، الواقعة في بورت آرثر في تكساس والبالغة طاقتها 603 آلاف برميل يوميًا، وحدة تابعة لـ”أرامكو” في الأول من مايو/أيار بعدما أنهت “أرامكو” و”رويال دتش شل” شراكة استمرت 20 عامًا في مجال التكرير.

وأشار مصدر مطلع على استراتيجية “أرامكو” إلى أنه “بدلًا من أن تذهب موتيفا للسوق على سبيل المثال وتشتري الخام غير السعودي، يمكن لـ(أرامكو) لتجارة المنتجات البترولية أن توفر هذه البراميل”.

وذكر الموقع الإلكتروني لوحدة التجارة التابعة لـ”أرامكو” أن الوحدة تتاجر في نحو 1.5 مليون برميل يوميًا من المنتجات المكررة والكيماويات السائلة والبوليمرات. وفتحت شركة “أرامكو للتجارة” أول مكتب لها في الخارج في سنغافورة العام 2015 ؛لتسويق منتجات النفط والفوز بصفقات جديدة للشركة الأم من آسيا.

وتتاجر “أرامكو لتجارة المنتجات البترولية” في أحجام أكبر بأسواق المشتقات منذ نهاية 2014 مع تحول المملكة من مستورد صاف لوقود الديزل إلى مصدر للوقود، في الوقت الذي تعمل فيه “أرامكو” على تعزيز مكانتها العالمية بقطاع التكرير.

ويسعى منتجو النفط في الشرق الأوسط لبيع وشراء النفط لتعزيز مصادر الدخل في ظل الانخفاض الحاد لأسعار الخام منذ منتصف 2014 ؛والذي دفع القطاع لتعزيز الكفاءة والتركيز على الجانب التجاري.