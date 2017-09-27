السعودية تعين أول امرأة متحدثة رسمية باسم سفارتها في واشنطن.. تعرف عليها

عينت السفارة السعودية في واشنطن، يوم الثلاثاء، فاطمة باعشن، متحدثة رسمية باسمها كأول امرأة تتقلد هذا المنصب في تاريخ الدبلوماسية السعودية.

وقالت باعشن عبر حسابها في موقع “تويتر”، إنها فخورة بتعيينها في منصب متحدث رسمي باسم السفارة.

وأكد كتاب وإعلاميون سعوديون معروفون تعيين باعشن في المنصب، مقدمين تهانيهم لها ومشيدين بالقرار الذي يضاف لسلسة قرارات أخرى تدعم المرأة السعودية، وكان آخرها السماح لها بقيادة السيارة بدءًا من العام القادم.

وتحمل باعشن درجة الماجستير في التمويل الإسلامي من جامعة شيكاغو، وبكالوريوس الآداب في علم الاجتماع من جامعة ماساتشوستس، وأمهرست.

وسبق أن عملت باعشن في وزارتي العمل والاقتصاد في الرياض بين عامي 2014 و 2017، ومن ثم أصبحت مديرة في معهد الجزيرة العربية البحثي بأمريكا.

كما عملت مستشارة في الاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية للبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب.