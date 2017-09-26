شركة كريم تطرح مئة ألف فرصة عمل للسعوديات بعد السماح لهن بالقيادة

قالت شركة “كريم” الخاصة بالنقل وتوصيل الركاب في السعودية، إن لديها مئة ألف فرصة عمل للسعوديات ،للعمل كسائقات سيارة أجرة بعد السماح لهن بقيادة السيارات بدءًا من العام المقبل.

وأوضحت الشركة التي تعمل عبر تطبيق على الهواتف الذكية، عبر حسابها في موقع “تويتر” “#مبروك_لنساء_الوطن ١٠٠ ألف فرصة عمل قادمة”.

كما نشرت الشركة عبر حسابها مقطع فيديو يُسمع فيه صوت امرأة تتلو ما يشبه القسم بالعمل بإخلاص في مهنتها الجديدة كسائقة لسيارة أجرة في الشركة.

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ساميًا نص على تعديل نظام المرور، بحيث تمنح رخص القيادة للرجال والنساء على حد سواء بدءًا من الـ23 من يونيو/حزيران 2018.

ولحين بدء فترة سريان الأمر السامي العام المقبل، سيواصل الكثير من نساء المملكة الاعتماد على سيارات الأجرة في تنقلهن ضمن المدن. حيث تعمل شركة “كريم” وشركة “أوبر” في هذا القطاع منذ سنوات.

وتعمل السعودية على توطين العمل في قطاع النقل الداخلي وسيارة الأجرة بالفعل، حيث يهيمن السائقون الأجانب على غالبية الوظائف في الشركتين، إضافة لعمل عدد آخر بسياراتهم الخاصة بشكل مستقل.

ومن المستبعد أن يلقى العرض الوظيفي الجديد إقبالًا كبيرًا من السعوديات اللاتي تحكمهن قيود اجتماعية ودينية وقبلية وتمنعهن من العمل في كثير من المهن.

وتعمل شركتا “كريم” و “أوبر” اللتان توفران خدمة طلب سيارة أجرة عبر تطبيق الهاتف النقال، في غالبية المدن السعودية.