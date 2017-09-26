قرقاش: الإمارات ترحب بقرار السعودية السماح للنساء بقيادة السيارات

بارك وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، الأمر السَّامي الذي أصدره الملك سلمان بن عبدالعزيز وقضى بالسماح للنساء بقيادة السيارات لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية.

ورحب “قرقاش” بالقرار السعودي قائلاً عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “أخبار السعودية المفرحة تتوالى في كل المجالات، وإنجازاتها تراكم خيّر في مسيرة مباركة يقودها الملك سلمان-حفظه الله- بثقة ورؤية إيجابية، ألف مبارك”.

وجاء حديث الوزير الإماراتي، بعد أن رحبت وزارة الخارجية الأمريكية أيضاً بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات ووصفتها أنها “خطوة عظيمة في الاتجاه الصحيح”.

ومن المتوقع أن يُقابل القرار بردود فعل كثيرة من خارج السعودية كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارات مستندةً لآراء وفتاوى لرجال دين، رغم المطالب والحملات الواسعة التي نظمتها السعوديات طوال السنوات الماضية دون استجابة رسمية.

ونصَّ الأمر السَّامي على تعديل نظام المرور، بحيث تُمنح رخص القيادة للرجال والنساء على حدّ سواء بدءًا من 23 يونيو/حزيران 2018.

ولا يوجد قانون رسمي يحظر قيادة السيارة على المرأة في السعودية، لكن القانون لا يسمح لها باستخراج رخصة قيادة، وتعتمد النساء في السعودية في تنقلاتهن على السائقين الذكور.

وكان وليُّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في شهر أبريل/ نيسان العام الماضي،:”إن المجتمع لا يزال غير متقبل لقيادة المرأة للسيارة حالياً”، مشيراً إلى أن “المستقبل تحدث فيه متغيرات، ونتمنى أن تكون متغيرات إيجابية”.