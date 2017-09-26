الأمير خالد بن سلمان: المرأة السعودية لن تحتاج إلى إذن وليها لاستخراج رخصة القيادة

قال السفير السعودي في الولايات المتحدة الأمريكي الأمير خالد بن سلمان “إن المرأة لن تحتاج إلى إذن وليها لاستخراج رخصة قيادة”.

وأضاف بن سلمان وهو نجل العاهل السعودي الملك سلمان أن “أي امرأة تحمل رخصة قيادة في دولة بمجلس التعاون الخليجي سيسمح لها بالقيادة في المملكة”.

وأوضح الأمير خالد للصحفيين اليوم الثلاثاء أن قرار المملكة السماح للمرأة بقيادة السيارة ليس مجرد تغيير اجتماعي كبير وإنما هو جزء من الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وقال إنه يعتقد أن القيادة السعودية تدرك أن المجتمع السعودي أصبح جاهزا لذلك.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان أمر الثلاثاء بالسماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة لينهي وضع المملكة باعتبارها الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر ذلك.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الملك أصدر أمرا ساميا بتشكيل “لجنة على مستوى عال من الوزارات” ستقوم برفع توصياتها خلال 30 يوما ثم تطبيق القرار بحلول يونيو/ حزيران 2018.

وأشار الأمر الملكي إلى “ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها”.

وذكر أن ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة هو “أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن…”.

وواجهت السعودية انتقادات واسعة لمنعها المرأة من قيادة السيارة برغم أهداف الحكومة الطموحة لتعزيز دورها في الحياة العامة لاسيما باعتبارها جزءا من قوة العمل.

وفتحت المملكة مجالات أخرى أمام النساء من خلال إصلاحات حكومية أثارت توترا مع رجال دين كبار.