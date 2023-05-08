بن فرحان: السودان يمر بأزمة غير مسبوقة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، إن دولة السودان تمر بأزمة غير مسبوقة وخيار المملكة هو الوقوف إلى جانبها.

وقال بن فرحان في تغريدة عبر تويتر: "تمر جمهورية السودان الشقيقة بأزمةٍ غير مسبوقة، وخيارنا في المملكة العربية السعودية هو بالوقوف إلى جانبها ودعمها للوصول بها إلى بر الأمان".

وأضاف: "حفظ الله قيادتنا الرشيدة التي لم تتوانى في دعم الأشقاء في السودان، آملين من المولى -عز وجل- بأن تُكلّل الجهود في إخراج السودان من هذه الأزمة".