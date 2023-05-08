بن فرحان: السودان يمر بأزمة غير مسبوقة
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، إن دولة السودان تمر بأزمة غير مسبوقة وخيار المملكة هو الوقوف إلى جانبها.
وقال بن فرحان في تغريدة عبر تويتر: "تمر جمهورية السودان الشقيقة بأزمةٍ غير مسبوقة، وخيارنا في المملكة العربية السعودية هو بالوقوف إلى جانبها ودعمها للوصول بها إلى بر الأمان".
وأضاف: "حفظ الله قيادتنا الرشيدة التي لم تتوانى في دعم الأشقاء في السودان، آملين من المولى -عز وجل- بأن تُكلّل الجهود في إخراج السودان من هذه الأزمة".
وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت تقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لصالح الشعب السوداني.
وأوضح وأوضح عبدالله الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودي أنه سيجري بموجب الدعم السعودي "تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية للنازحين في السودان وتوفير مساعدات طبية".
في ذات الإطار، أعلنت المملكة وصول 31 مواطناً سعودياً إضافة إلى 1143 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء من السودان.
وذكر بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن رعايا الدول الذين تم إجلاؤهم هم 453 شخصاً من الجنسية السودانية واليمنية إلى جانب 690 شخصاً من السودان، ولبنان، وإندونيسيا، وباكستان، وبنغلاديش، وكينيا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية".
ووصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 8498 شخصاً هم 278 سعودياً، ونحو 8220 شخصاً ينتمون إلى 110 جنسيات.