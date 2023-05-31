مواجهات عنيفة بين فلسطينيين ومستوطنين في الضفة الغربية
اندلعت مواجهات عنيفة، مساء الثلاثاء، بين المستوطنين والمواطنين الفلسطينيين في عدة مناطق قريبة من مكان عملية "حرميش" شمال الضفة الغربية.
بدأت المواجهات العنيفة من بلدة جالود جنوب نابلس، حيث هاجم مستوطنون على منازل الفلسطينيين بالرصاص الحي والمفرقعات، وفق ما ذكر شهود عيان.
وقال الشهود لـ"إرم نيوز"، إن المستوطنين هاجموا القرية بشكل مفاجئ وأطلقوا أعيرة نارية، كما أشعلوا النيران في أراضي القرية الزراعية، ثم أقدموا على مهاجمة منزل بأطراف جالود مستخدمين الرصاص والقنابل الحارقة.
وبحسب الشهود، فقد احترق المنزل بالكامل ونجت العائلة التي كانت تقطنه بأعجوبة، وفق قولهم، كما أصيب عدد من الأهالي بينهم أطفال بالاختناق إثر المواجهات في بلدة جالود جنوب نابلس.
وكان مستوطنون اسرائيليون، قد اقتحموا حي امريحة ببلدة يعبد، جنوب جنين، وأغلقوا الشارع الرئيسي المحاذي للحي، الذي يربط محافظتي جنين وطولكرم.
وأفاد شهود عيان، أن مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا مركبات المواطنين ومنازلهم بالحجارة وسط ترديد هتافات وشعارات تدعوا لقتل العرب .
وذكر الشهود، ان الجيش الإسرائيلي كان قد داهم بلدة يعبد مساء أمس، حيث اقتحم المحال التجارية على الشارع الرئيسي وصادر كاميرات التصوير في إطار عملية البحث عن منفذي عملية "حرميش".
وأفاد رئيس مجلس قروي ياسوف شرق سافرت "صالح ياسين"، أن مجموعه من المستوطنين، هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من مدخل القرية، ما أدى لتضرر وتحطيم زجاج المركبات، كما أغلق المستوطنون الطريق الرئيسية المؤدية للقرية، وتصدى شبان القرية لهم إلى أن غادروا المكان، وفق قوله.
من جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة فتى بشظية رصاص حي وصفت بالطفيفة خلال المواجهات المستمرة في مخيم العروب شمال الخليل، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية المتمركزة عند مداخل المخيم تمنع سيارات الإسعاف من دخوله.
يشار الى أن عملية البحث عن منفذي عملية إطلاق النار في "حرميش"، مازالت مستمرة حتى اللحظة، وبحسب الإعلام الإسرائيلي تشارك عدة أجهزة أمنية بالإضافة للجيش في البحث والتمشيط الدقيق بغية القبض على منفذي العملية.