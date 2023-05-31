مواجهات عنيفة بين فلسطينيين ومستوطنين في الضفة الغربية‎‎

اندلعت مواجهات عنيفة، مساء الثلاثاء، بين المستوطنين والمواطنين الفلسطينيين في عدة مناطق قريبة من مكان عملية "حرميش" شمال الضفة الغربية.

بدأت المواجهات العنيفة من بلدة جالود جنوب نابلس، حيث هاجم مستوطنون على منازل الفلسطينيين بالرصاص الحي والمفرقعات، وفق ما ذكر شهود عيان.

وقال الشهود لـ"إرم نيوز"، إن المستوطنين هاجموا القرية بشكل مفاجئ وأطلقوا أعيرة نارية، كما أشعلوا النيران في أراضي القرية الزراعية، ثم أقدموا على مهاجمة منزل بأطراف جالود مستخدمين الرصاص والقنابل الحارقة.